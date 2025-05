Amgen-Aktie höher: Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) sei um fast ein Viertel auf 4,90 US-Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Analysten hatten nur mit 4,25 Dollar gerechnet. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von 1,73 Milliarden Dollar an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte es ein Minus von 113 Millionen Dollar gegeben. Beide Entwicklungen hatten vor allem mit der Wertentwicklung des Engagements bei dem Krebsspezialisten Beigene zu tun.

Der Umsatz von Amgen legte im ersten Quartal um 9 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar zu. Während das Verkaufsvolumen um 14 Prozent stieg, fielen die Nettoverkaufspreise um 6 Prozent.

An seinen Erwartungen für das laufende Jahr hält das Unternehmen fest. Demnach soll der Umsatz bei 34,3-35,7 Milliarden Dollar liegen. Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht Amgen bei 20,00 bis 21,20 Dollar.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel steigt der Amgen-Kurs zeitweise um 2,26 Prozent auf 290,19 US-Dollar.

/he/so

THOUSAND OAKS (awp international)