Amexdrug informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amexdrug hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden 0.7 Millionen USD gegenüber 0.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch