Ametek öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ametek lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ametek ein EPS von 1.60 USD je Aktie vermeldet.

Ametek hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.22 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch