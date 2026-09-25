Amesite verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amesite hat am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Amesite hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.180 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amesite einen Umsatz von 0.1 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.630 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amesite ein EPS von -1.030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0.36 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 227.27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0.11 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch