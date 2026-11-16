Amesite präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amesite äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.22 Prozent auf 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch