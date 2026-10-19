Ames National legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ames National veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.80 USD, nach 0.510 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 27.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch