Ameropa ernennt Matthias Altendorf zum neuen Verwaltungsratspräsident

Binningen (awp) - Das Schweizer Agrarunternehmen Ameropa hat Matthias Altendorf zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Altendorf, seit drei Jahren im Gremium, übernimmt das Amt von Andreas Zivy, der nach Erreichen der Altersgrenze zurücktritt. Zivy bleibe dem Verwaltungsrat aber als Gast erhalten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Altendorf bringt laut den Angaben als langjähriger CEO und Verwaltungsratspräsident von Endress+Hauser fast 40 Jahre internationale Führungserfahrung mit. Derzeit ist er Verwaltungsratspräsident des Dentalbedarfsherstellers Coltene und designierter Vorsitzender der Lloyd's Register Group und Register Foundation.

Alle weiteren Verwaltungsratsmitglieder - Karin Perraudin, Alexa Siebert, Alix Zacharias, Lucas Miescher und Stefano Rettore - wurden von den Eigentümerfamilien für ein weiteres Jahr bestätigt.

Der scheidende Zivy habe Ameropa als Repräsentant der dritten Generation der Gründerfamilie massgeblich geprägt, zunächst als CEO (1994-2013), dann als Verwaltungsratspräsident (2010-2026), heisst es weiter. Unter seiner Führung habe sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Getreide und Düngemitteln ausgerichtet und die Geschäftsaktivitäten globalisiert.

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