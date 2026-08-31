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31.08.2026 06:37:00
Ameriwest Critical Metals legte Quartalsergebnis vor
Ameriwest Critical Metals hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ameriwest Critical Metals -0.300 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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