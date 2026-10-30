Amerisafe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amerisafe hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amerisafe noch ein Gewinn pro Aktie von 0.720 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amerisafe in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 79.8 Millionen USD im Vergleich zu 82.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch