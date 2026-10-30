Amerigo Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amerigo Resources hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.20 CAD. Im letzten Jahr hatte Amerigo Resources einen Gewinn von 0.060 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Amerigo Resources mit einem Umsatz von insgesamt 118.5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 63.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch