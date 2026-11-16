Americas Gold and Silver vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Americas Gold and Silver hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Americas Gold and Silver ein Ergebnis je Aktie von -0.080 CAD vermeldet.

Americas Gold and Silver hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77.6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 82.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch