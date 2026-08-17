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17.08.2026 06:37:00
Americas Gold and Silver: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Americas Gold and Silver hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD gegenüber -0.070 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82.48 Prozent auf 67.9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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