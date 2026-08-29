GRID Aktie 127539021 / JP3274160005
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29.08.2026 19:00:00
America’s Electricity Boom Is Outrunning Its Power Grid
grid is under extreme duress as rapid electrification and energy demand place increasing and unprecedented demand on transmission infrastructure. The artificial intelligence boom is sending energy demand rates into the stratosphere as hyperscalers race to develop energy-hungry data center campuses across the country. At the same time, clean energy campaigns and the renewable energy transition are increasingly electrifying our lives, from electric vehicles to heating and cooling systems. An official assessment published…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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