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10.09.2026 06:37:00
Americas Car-Mart zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Americas Car-Mart hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Americas Car-Mart vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8.28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.690 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57.30 Prozent auf 145.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 341.3 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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