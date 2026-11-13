Americanas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Americanas hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.76 BRL gegenüber 1.84 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 2.97 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Americanas 2.69 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch