American Express Aktie 906153 / US0258161092
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31.08.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Montagabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 330,74 USD.
Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 330,74 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'233 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 329,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 331,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151'354 American Express-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,02 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von American Express.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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