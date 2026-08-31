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31.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express wird am Montagnachmittag ausgebremst

American Express Aktie News: American Express wird am Montagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 331,50 USD nach.

American Express
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Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 331,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'140 Punkten steht. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 329,67 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,98 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'605 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,85 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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