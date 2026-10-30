American Express Aktie News: American Express am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 319,92 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 319,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 323,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 116'785 American Express-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 17,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Abschläge von 9,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 23.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.96 Mrd. USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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