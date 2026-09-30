American Express Aktie News: American Express verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

Mit einem Wert von 305,13 USD bewegte sich die American Express-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'135 Punkten tendiert. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 307,08 USD zu. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 303,66 USD. Bei 305,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 184'139 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 26,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 4,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.60 Mrd. USD im Vergleich zu 19.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2027 dürfte American Express die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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