American Express Aktie News: American Express gewinnt am Mittwochnachmittag

Die American Express-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 306,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'370 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 306,27 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 305,03 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 67'847 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD gegenüber 4,08 USD im Vorjahresquartal. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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