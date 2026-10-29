American Express Aktie News: American Express zeigt sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 325,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'352 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 326,47 USD. Bei 320,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 143'712 Aktien.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Abschläge von 10,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 23.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie vermeldet. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.96 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,25 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Visa-Aktie im Plus: Zahlungsdienstleister schliesst Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor einem Jahr verloren

American Express-Aktie gibt ab: Konzern profitiert von Ausgabefreude und Aktienverkauf - Stellenabbau geplant