American Express Aktie 906153 / US0258161092
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29.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express tendiert am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 304,67 USD.
Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 304,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'281 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 303,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 307,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 142'643 Stück.
Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 27,14 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,49 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.10.2027 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 17,63 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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