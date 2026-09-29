American Express Aktie News: American Express verliert am Dienstagnachmittag

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 305,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 305,47 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,08 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 41'541 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 26,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 4,86 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 21.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,38 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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