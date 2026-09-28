American Express Aktie 906153 / US0258161092
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28.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Montagabend mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 306,91 USD.
Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 306,91 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'561 Punkten notiert. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 304,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 307,70 USD. Bisher wurden heute 151'350 American Express-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 5,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 17,65 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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