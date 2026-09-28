American Express Aktie News: American Express büsst am Nachmittag ein

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 306,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'634 Punkten steht. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,26 USD nach. Bei 307,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 64'680 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 24.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. American Express dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,65 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient

Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?