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28.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Abschlägen

American Express Aktie News: American Express am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 333,65 USD nach.

American Express
269.22 CHF 0.26%
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Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 333,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'518 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 333,05 USD. Bei 334,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 161'567 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,10 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 291,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 14,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 3,28 USD aus. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,38 Prozent auf 21.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,64 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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