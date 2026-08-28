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28.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag stärker

American Express Aktie News: American Express am Nachmittag stärker

Die Aktie von American Express zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

American Express
269.22 CHF 0.26%
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Um 16:28 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 334,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'562 Punkten tendiert. Bei 336,55 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 334,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'241 Stück gehandelt.

Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Abschläge von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 24.07.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 19.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 17,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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