Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 315,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 317,49 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42'925 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 22,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 7,63 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.57 Mrd. USD umgesetzt.

Die American Express-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 18,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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