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27.10.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express tendiert am Dienstagabend südwärts

American Express Aktie News: American Express tendiert am Dienstagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 314,07 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 314,07 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'419 Punkten liegt. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 312,75 USD. Bei 317,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 127'177 American Express-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 23,34 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 7,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 23.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20.57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 18,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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American Express am 27.10.2026

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