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27.10.2026 16:29:00

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagnachmittag ins Minus

American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 313,78 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 313,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'426 Punkten steht. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 312,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 67'073 American Express-Aktien.

Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 23,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Mit einem Kursverlust von 7,26 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Am 23.10.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,14 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 22.96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,12 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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