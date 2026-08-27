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27.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von American Express

American Express Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von American Express

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 332,44 USD.

American Express
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Die American Express-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 332,44 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'552 Punkten realisiert. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 332,05 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 148'151 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 12,47 Prozent Luft nach unten.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,25 USD ausgeschüttet werden. Am 24.07.2026 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 17,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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