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27.08.2026 16:29:00

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

American Express Aktie News: American Express am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 333,16 USD abwärts.

American Express
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Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 333,16 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'476 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 332,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 334,00 USD. Zuletzt wurden via New York 59'612 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 13,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 291,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 12,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,08 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,64 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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