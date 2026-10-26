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26.10.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express präsentiert sich am Montagabend fester
Die Aktie von American Express zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 313,62 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 313,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'329 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 318,48 USD. Bei 313,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 160'050 American Express-Aktien.
Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 23,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 23.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 20.57 Mrd. USD eingefahren.
Die American Express-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 17,95 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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