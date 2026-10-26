American Express Aktie News: American Express steigt am Montagnachmittag

Die American Express-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 315,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 318,48 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 313,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 92'924 American Express-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,87 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Am 23.10.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 5,42 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 22.96 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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