|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express steigt am Montagnachmittag
Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 315,26 USD zu.
Die American Express-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 315,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 318,48 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 313,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 92'924 American Express-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (387,36 USD) erklomm das Papier am 13.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,87 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Am 23.10.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 5,42 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 22.96 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
American Express-Aktie gibt ab: Konzern profitiert von Ausgabefreude und Aktienverkauf - Stellenabbau geplant
Ausblick: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|American Express Aktie News: American Express am Freitagabend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
23.10.26
|American Express-Aktie gibt ab: Konzern profitiert von Ausgabefreude und Aktienverkauf - Stellenabbau geplant (AWP)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|American Express streicht 3.500 Jobs - Aktie verliert (AWP)
Analysen zu American Express Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.