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26.08.2026 20:27:13

American Express Aktie News: American Express verteidigt Stellung am Mittwochabend

American Express Aktie News: American Express verteidigt Stellung am Mittwochabend

Die Aktie von American Express zeigt sich am Mittwochabend ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die American Express-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 335,62 USD.

American Express
269.57 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 335,62 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'447 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die American Express-Aktie bis auf 337,00 USD. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 334,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,26 USD. Bisher wurden via New York 133'950 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,42 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD. Mit Abgaben von 13,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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