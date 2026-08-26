American Express Aktie News: American Express verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Bei der American Express-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 335,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'457 Punkten liegt. Die American Express-Aktie legte bis auf 337,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 334,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 336,26 USD. Zuletzt wurden via New York 63'625 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,25 USD je Aktie ausschütten. Am 24.07.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte American Express am 23.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 15.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,64 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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