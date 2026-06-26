American Express Aktie News: American Express gibt am Abend nach

Die American Express-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 341,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'933 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 338,71 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 340,99 USD. Bisher wurden heute 126'278 American Express-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 288,51 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 15,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte American Express am 23.04.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 3,64 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.89 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 24.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.07.2027 dürfte American Express die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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