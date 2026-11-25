Die American Express-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 313,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 313,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 304,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 127'332 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Am 21.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 291,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 USD. Im Vorjahr hatte American Express 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. American Express veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 20.57 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,32 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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