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25.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 303,77 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 303,77 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'148 Punkten steht. Das Tagestief markierte die American Express-Aktie bei 302,50 USD. Bei 304,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49'427 American Express-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2025 auf bis zu 387,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 291,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,80 USD aus. Am 23.10.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,42 USD, nach 4,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,32 USD je American Express-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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