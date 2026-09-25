American Express Aktie News: American Express schiebt sich am Abend vor

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:26 Uhr 1,2 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'782 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 309,66 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 305,97 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 210'997 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 387,36 USD erreichte der Titel am 13.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,27 Prozent hinzugewinnen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 6,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. American Express gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,65 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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