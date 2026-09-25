American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 305,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'500 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 306,40 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 304,50 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 305,97 USD. Bisher wurden heute 72'946 American Express-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 21,14 Prozent niedriger. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 4,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je American Express-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. In Sachen EPS wurden 4,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,65 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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