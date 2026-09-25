American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 305,48 USD.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 305,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'500 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 306,40 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 304,50 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 305,97 USD. Bisher wurden heute 72'946 American Express-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 387,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 21,14 Prozent niedriger. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 4,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je American Express-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. In Sachen EPS wurden 4,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,08 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.
American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 23.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 17,65 USD je Aktie in den American Express-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 5 Jahren verdient
Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
25.09.26
|American Express Aktie News: American Express schiebt sich am Abend vor (finanzen.ch)
|
25.09.26
|American Express Aktie News: American Express verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.