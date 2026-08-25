American Express Aktie News: American Express tritt am Dienstagabend auf der Stelle

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 337,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 338,53 USD. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 333,97 USD. Bei 338,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 152'443 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2025 bei 387,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 14,83 Prozent zulegen. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Mit Abgaben von 13,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. American Express veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.60 Mrd. USD – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 15.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 17,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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