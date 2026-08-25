American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der American Express-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 337,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'488 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 338,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die American Express-Aktie bis auf 333,97 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,16 USD. Zuletzt wurden via New York 60'057 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 387,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 14,94 Prozent zulegen. Am 21.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 291,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,25 USD belaufen. American Express liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,08 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 21.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2026 wird am 23.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.10.2027.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2026 auf 17,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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