Um 20:26 Uhr stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 309,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'030 Punkten steht. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 311,08 USD. Bei 305,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145'973 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,98 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Am 23.10.2026 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.96 Mrd. USD im Vergleich zu 20.57 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 18,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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