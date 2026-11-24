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24.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: American Express am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von American Express zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 310,00 USD.
Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 310,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'701 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 310,89 USD. Bei 305,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 66'937 American Express-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2025 markierte das Papier bei 387,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 19,97 Prozent niedriger. Am 21.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,00 USD ab. Abschläge von 6,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,80 USD belaufen. Am 23.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 18,32 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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