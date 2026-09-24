American Express Aktie 906153 / US0258161092
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24.09.2026 20:27:13
American Express Aktie News: American Express am Abend in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 304,13 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 304,13 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'413 Punkten notiert. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 304,53 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 302,16 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 186'997 Aktien.
Am 13.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 27,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2026 bei 291,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 24.07.2026. Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,65 USD je American Express-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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