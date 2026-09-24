American Express Aktie News: American Express am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 302,40 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'333 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 303,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 302,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56'256 American Express-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2026 auf bis zu 291,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,77 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Am 24.07.2026 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 21.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte American Express möglicherweise am 15.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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