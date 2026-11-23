Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 307,50 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'727 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 309,72 USD zu. Bei 308,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 208'837 Aktien.

Am 13.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 387,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 20,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,00 USD am 21.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 5,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,80 USD aus. Am 23.10.2026 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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