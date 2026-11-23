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23.11.2026 16:29:00
American Express Aktie News: Anleger schicken American Express am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von American Express zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 307,14 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 307,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'707 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 309,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 308,08 USD. Zuletzt wurden via New York 88'364 American Express-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 387,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 26,12 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 291,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Nachdem American Express seine Aktionäre 2025 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,80 USD je Aktie ausschütten. Am 23.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.96 Mrd. USD – ein Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 20.57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte American Express am 22.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 18,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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