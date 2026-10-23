American Express Aktie News: American Express am Freitagabend mit Kurseinbussen

Die American Express-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 313,03 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'278 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 311,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 315,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 297'373 American Express-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 387,36 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,75 Prozent. Bei 291,00 USD fiel das Papier am 21.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 24.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.57 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.60 Mrd. USD ausgewiesen.

Die American Express-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2026 17,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Ausblick: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht